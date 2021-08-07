منذ بدء الجائحة.. 6 ملايين إصابة بكورونا في بريطانيا

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"الخليج 365" من لندن: أظهرت بيانات حكومية أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من ستة ملايين في المملكة المتحدة، وتم تسجيل 31808 إصابة جديدة و92 وفاة في آخر 24 ساعة.

ويوم الخميس، سجلت 30215 حالة إصابة و86 حالة وفاة، وفي هذه اليوم من الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 29622 حالة و68 حالة وفاة في الأرقام الحكومية اليومية.

وفي المجموع، توفي 130178 شخصًا في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي منذ مارس من العام الماضي، مع تسجيل 6014.023 حالة إيجابية بشكل عام.

وتلقى 172،692 شخصًا التطعيم الثاني يوم أمس الخميس، مما رفع العدد الإجمالي إلى 39،047،529 - مما يعني أن 73.8 ٪ من السكان البالغين في المملكة المتحدة قد تم تلقيحهم بالكامل الآن.

وأُعطي 35500 شخص جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا ، ليصل المجموع إلى 46961830 شخصًا.

انخفاض رقم R

وتأتي أحدث الأرقام حيث تشير التقديرات إلى أن رقم R في إنكلترا قد انخفض إلى ما بين 0.8 و1.1، مما يشير إلى أن الوباء قد يتقلص. وفي الأسبوع الماضي، كان بين 1.1 و1.4.

وتعني قيمة R الأخيرة، أو رقم التكاثر، تعني في المتوسط أن كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس سيستمرون في إصابة ما بين ثمانية و11 آخرين.

وجدت البيانات المنشورة اليوم الجمعة من إدارة الصحة العامة في إنكلترا أن ثلث المرضى الموجودين حاليًا في المستشفى قد تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح.

مع ذلك، قال البروفيسور بيتر أوبنشو، أستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن ، إنه من المهم التأكيد على أن هذا "لا يعني أن اللقاح غير فعال تمامًا" في منع دخول الأشخاص إلى المستشفى.

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