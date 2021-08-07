جونسون لن يعتذر عن كلام حول مناجم الفحم

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"الخليج 365" من لندن: رفض رئيس الوزراء البريطاني الاعتذار، عن قوله إن مارغريت تاتشر أعطت المملكة المتحدة "بداية مبكرة كبيرة" في معركتها ضد تغير المناخ عندما أغلقت مناجم الفحم في الثمانينيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن بوريس جونسون يدرك "الأثر الهائل والألم" الناجمين عن إغلاق مناجم الفحم، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيقول آسفًا على التعليق.

لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر دعا رئيس الوزراء إلى الاعتذار "على الفور" واتهم حكومة المحافظين بعدم الاهتمام "بالمجتمعات التي لا تزال تعاني من الآثار المدمرة لأعمال مارغريت تاتشر القاسية".

يذكر أن تاتشر كانت رئيسة وزراء المملكة المتحدة للفترة من 1979 إلى 1990، وزعيمة حزب المحافظين للفترة من 1975 إلى 1990، وهي أول امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة وفترة حكمها في بلدها هي الأطول خلال القرن العشرين.

سياسات تاتشر

وقد لازمها لقب "المرأة الحديدية" الذي عرفت به وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة ووسمت سياساتها بالتاتشرية. وبسبب السياسات التي اتبعتها مارغريت تاتشر خلال فترة حكمها كرئيسة للوزراء، ظهرت العديد من الجماعات التي أيدتها وعلى صعيد آخر وقف ضدها العديد من أحزاب المعارضة.

وكان رئيس الوزراء بتصريحه الذي أثار ضده الانتقادات من المعارضة، خلال زيارة إلى اسكتلندا يوم الخميس، عندما سئل عما إذا كان سيحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء استخراج الوقود الأحفوري.

وقال "انظر إلى ما فعلناه بالفعل. لقد انتقلنا بعيدًا عن الفحم في حياتي". وأضاف: "بفضل مارغريت تاتشر، التي أغلقت العديد من مناجم الفحم في جميع أنحاء البلاد ، كانت لدينا بداية مبكرة كبيرة ونحن الآن نتحرك بسرعة بعيدًا عن الفحم تمامًا."

وفقا لصحيفة (ديلي ريكورد)، ضحك رئيس الوزراء عندما أشار إلى السيدة تاتشر، ودورها في قمع إضراب عمال المناجم في 1984-5. وبحسب ما ورد أضاف جونسون: "اعتقدت السيدة تاتشر أن ذلك سيقودنا إلى العمل".

تأثير كبير

وبعد الإلحاح في الأسئلة بشأن هذه المسألة يوم الجمعة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "إن رئيس الوزراء يدرك التأثير الكبير والألم الهائل لإغلاق مناجم الفحم في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف: "هذه الحكومة لديها خطة طموحة لمعالجة القضية الحاسمة لتغير المناخ، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الفحم ومصادر الطاقة غير المتجددة الأخرى.

وقال المتحدث: "خلال الزيارة، أشار رئيس الوزراء إلى التقدم الهائل الذي تم إحرازه بالفعل في المملكة المتحدة في التحول بعيدًا عن الفحم إلى أشكال أنظف للطاقة، والتزامنا بدعم الأفراد والصناعات في هذا التحول."

وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء يعتزم الاعتذار عن ملاحظته، أضاف المتحدث: "يدرك رئيس الوزراء التأثير الكبير والألم الهائل لإغلاق مناجم الفحم في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة."

إدانة

وأثار تعليق رئيس الوزراء تاتشر إدانة سريعة من أحزاب المعارضة والوزير الأول الاسكتلندية نيكولا ستيرجن. وقال زعيم حزب العمال السير كير يوم الجمعة "أظهر رئيس الوزراء ألوانه الحقيقية مرة أخرى".

وأضاف: "أن يضحك بوريس جونسون عندما يتحدث عن إغلاق مناجم الفحم هو صفعة على وجه المجتمعات التي لا تزال تعاني من الآثار المدمرة لأفعال مارغريت تاتشر القاسية".

وقال ستارمر: "أنا فخور بأنني وقفت دائمًا مع مجتمعات حقول الفحم لدينا. لقد مثلت عمال المناجم في المحكمة بينما حاول المحافظون إغلاق المناجم. ساهمت هذه المجتمعات كثيرًا في نجاح بلدنا، ثم تم التخلي عنها. لم يهتم المحافظون حينها ، وهم لا يهتمون الآن".

وقال: "بالنسبة لبوريس جونسون لمعالجة الألم والمعاناة التي لحقت بمجتمعات حقول الفحم لدينا كخطوة يوضح مدى انقطاع الاتصال بالعاملين. يجب ان يعتذر رئيس الوزراء فورا ".

تغريدة ستيرجن

وقالت ستيرجن في تغريدة يوم الخميس: "لقد دمرت الحياة والمجتمعات في اسكتلندا تمامًا بسبب تدمير تاتشر لصناعة الفحم (والذي لم يكن له أي علاقة بأي مخاوف لديها على الكوكب).

وأضافت: "التعامل مع ذلك على أنه شيء تضحك منه هو أمر فظ وغير حساس للغاية تجاه هذا الواقع."

وقالت البرلمانية في برلمان سكوتلندا عن حوب الخضر جيليان ماكاي: "إن تدمير تاتشر لصناعة الفحم لم يكن له أي علاقة على الإطلاق بالبيئة وكل ما له علاقة بأيديولوجيتها الدنيئة المناهضة لاتحاد العمال".

وبالمقابل، دافع النواب المحافظون عن تصريحات رئيس الوزراء. وقال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في مقعد "الجدار الأحمر" لشبكة سكاي نيوز إنهم يعتقدون أن القضية "مبالغ فيها بشكل كبير"، مضيفًا أن البريد الإلكتروني الوحيد الذي تلقوه من أحد الناخبين فيما يتعلق بالمسألة كان داعمًا لرئيس الوزراء.

سبيل الدعابة

وقال بريندان كلارك سميث، النائب عن بلدة باسيتلاو - وهي بلدة تعدين سابقة - إن التعليق جاء "على سبيل الدعابة" لكنه اعترف بأنه لم يكن ليقول ذلك بنفسه.

وقال كلارك سميث لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أن التعليق جاء في الدعابة وقيل في سياق الانتقال من الوقود الأحفوري إلى أشكال متجددة ونظيفة من الطاقة".

وأضاف: "ومع ذلك، لم أكن لأطلق النكتة بنفسي وأعتقد أننا جميعًا نعلم أنه عندما تغلق صناعة ما في مجتمع ما، يمكن أن يكون لها تأثير ضار للغاية على الاقتصاد المحلي، والذي قد يستغرق جيلًا لحلها. لقد رأيت هذا بأم عيني".

الإغلاق

وتابع سميث: "إذا كنا نتحدث عن تسريع عمليات الإغلاق، فعندئذ كنت سأستخدم هارولد ويلسون من حزب العمل كمثال ، حيث أغلق 290 حفرة ، مقابل 160 حفرة في عهد مارغريت تاتشر. واصل توني بلير أيضًا الاتجاه نحو الإغلاق".

وقال: "أجد أنه من اللافت للنظر أن نفس الأشخاص ينتقدون رئيس الوزراء بسبب تعليقاته حول إغلاق المناجم، لكن بعد ذلك وقفوا في البرلمان متوقعين أن يقطع الجميع الوقود الأحفوري على الفور ويقودوا السيارات الكهربائية. لا يمكنهم فعل ذلك في كلا الاتجاهين. ونحن فخورون بتراثنا التعديني في باسيتلاو".