طهران ترد على وزير الخارجية البريطاني

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"الخليج 365" من لندن: أكدت السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، أن باب الدبلوماسية يجب ان يكون مفتوحا على أساس الاحترام المتبادل.

وفي معرض ردها على تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي قال "أن أبواب الدبلوماسية أمام إيران نصف مفتوحة"، قالت السفارة الإيرانية في لندن في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة: ان إيران ترد على الاحترام بالقول والعمل، لكن كرامة الإيرانيين مصونة بأي ثمن.

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم، مشيرةً إلى أن باب الدبلوماسية مفتوح على أساس الاحترام المتبادل والأسس المتساوية.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال امس الخميس، إن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق مع وصول الرئيس الجديد الى السلطة، زاعما ان ايران تهدد الملاحة وتزعزع استقرار المنطقة.

مفترق طرق

وقال راب إن إيران ستدفع ثمنا لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية، مؤكدا أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق.

وتعهد الوزير البريطاني بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على السفينة "ميرسر ستريت" لن يمر دون محاسبة طهران.

وكشف عن أن بريطانيا ستنفذ ردا منسقا على هجوم إيران على السفينة المرتبطة بإسرائيل في بحر عمان.

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن استعداد بلاده لشن هجوم في إيران.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن إيران تسعى لتشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل، مشيرا إلى أن طهران باتت تعزز قوتها في لبنان وغزة، وتنشر ميليشيات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن.

يشار إلى أن التوترات كانت تصاعدت خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير، خصوصاً بعدما تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

