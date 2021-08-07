نجيريا: مقتل 78 من "قطاع الطرق" في ضربات جوية

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ابوجا (نيجيريا): أعلنت القوات الجوية النيجيرية أنها قتلت 78 عضواً في مجموعات إجرامية قالت إنهم "قطاع الطرق" في غارات جوية استهدفت معسكراتهم في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية ادوارد جابكويت في بيان مساء الخميس "في هجوم منسق، تم تحييد أكثر من 78 من قطاع الطرق وتدمير معسكراتهم".

وأضاف البيان أنه "في الثاني من آب/أغسطس 2021، عثرت القوات الجوية النيجيرية على قطاع طرق على دراجات نارية تتحرك عبر غابة كوامبانا" في ولاية زامفارا.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات نشاطات لعصابات إجرامية تهاجم القرويين وتنهبهم وتخطفهم وتسرق ماشيتهم وتحرق منازلهم.

قطاع الطرق

ونشر الجيش النيجيري مؤخرا وسائل جديدة بما في ذلك طائرات مقاتلة في المنطقة لوضع حد لعنف "قطاع الطرق" الذين انتقلوا أيضا في الأشهر الأخيرة إلى عمليات خطف جماعي لأطفال المدارس أو طلاب المدارس الثانوية مقابل فدية.

وأسفر عنف هذه العصابات الإجرامية عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص حسب تقرير صادر عن مركز الابحاث "مجموعة الأزمات الدولية" نشر في أيار/مايو 2020.

ويحتمي هؤلاء في مناطق حراجية في غابة روجو التي تمتد عبر ولايات النيجر وكاتسينا وكادونا وزامفارا.

وكان دافع المهاجمين في البداية الجشع وإن كان بعضهم بايعوا جماعات جهادية موجودة في شمال شرق نيجيريا على بعد مئات الكيلومترات.

ويواجه الرئيس محمد بخاري الجنرال السابق في الجيش والذي يحكم البلاد منذ 2015 انتقادات متزايدة لعجزه عن توفير الأمن في أكبر دولة في إفريقيا في عدد السكان.