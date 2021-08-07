المكسيك تستضيف محادثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية

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مكسيكو: قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنّ بلاده وافقت على استضافة محادثات بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة بوساطة النروج.

وقال لوبيز أوبرادور للصحافيين "بناء على رغبة النروج، تمّ اقتراح أن تستضيف المكسيك هذه المفاوضات... وقبلنا لأنّ ما نبحث عنه هو حوار وإتفاقات بين الجانبين" من دون تحديد موعد للمحادثات.

قال مادورو الشهر الماضي أنّ المحادثات بين حكومته والمعارضة من المتوقّع أن تجري في المكسيك في آب/ أغسطس، وقد تشارك فيها الولايات المتحدة.

وأصرّ في وقت سابق على أنّه لن يشارك إلا إذا رُفعت العقوبات الدوليّة وقال أنّه محمي من أي مؤامرات للإطاحة به.

لم تعترف عشرات الدول بإعادة إنتخاب مادورو في 2018 واعترفت في المقابل بزعيم المعارضة خوان غوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا.

وشدّدت الولايات المتحدة على وجه الخصوص العقوبات ضد حكومة مادورو، ما فرض ضغوطًا هائلة على الدولة الغارقة بأزمات على كافة المستويات.

من جانبه يطالب غوايدو بتحديد جدول زمني للإنتخابات يتضمّن إنتخابات رئاسيّة مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

عقدت الحكومة والمعارضة آخر مفاوضات في بربادوس في عام 2019 بوساطة النروج أيضًا وفشلت في تحقيق تقدّم.