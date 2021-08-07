شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أهم المحاصيل الزراعية التصديرية وحجم إنتاجها والفائض التصديرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع سلع زراعية مصرية عديدة بمزايا تنافسية تمكنها من النفاذ لأسواق شتى، وبخاصة الفاكهة والخضراوات، وتستهدف خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية من 5 ملايين طن عام 20/2021 إلى نحو 5.25 مليون طن عام 21/2022، وصولا إلى 6 ملايين طن عام 2025، وبما يسمح بزيادة متحصلات التصدير من نحو 2.5 مليار دولار فى الوضع الحالى إلى ما يجاوز 3.2 مليار دولار فى عام الخطة.

ونستعرض فيما يلى أهم المحاصيل الزراعية التصديرية وحجم إنتاجها والفائض التصديرى:

- الفاكهة يبلغ حجم الإنتاج منها 10.7 ملايين طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 2.1 مليون طن.

- التمور يبلغ حجم الإنتاج منها 1.7 ملايين طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 45 ألف طن.

- زيوت المائدة يبلغ حجم الإنتاج منها 800 ألف طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 140 ألف طن.

- الخُضر يبلغ حجم الإنتاج منها 25.5 مليون طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 1.1 مليون طن.

- البصل يبلغ حجم الإنتاج منها 4 ملايين طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 580 ألف طن.

- الثوم يبلغ حجم الإنتاج منها 700 ألف طن ويبلغ الفائض التصديرى لها 30 ألف طن.