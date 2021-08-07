شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا الجنوبية.. نهر «بارانا» يصل لأدنى مستوياته بسبب الجفاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل نهر بارانا، أحد الممرات المائية التجارية الرئيسية في أمريكا الجنوبية، إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 80 عامًا، بسبب الجفاف المطول في البرازيل الذي يعزوه العلماء إلى تغير المناخ.

ويوفر النهر مياه الشرب لـ 40 مليون شخص، وسبل عيش مجتمعات الصيد والمزارعين، وإمكانية التنقل في مركز رئيسي لتصدير الحبوب.

وحدد المعهد الوطني للمياه في الأرجنتين انخفاض منسوب المياه في نهر بارانا، الذي يمر عبر البرازيل وباراغواي والأرجنتين، بأنه "الأسوأ منذ عام 1944"، وهو نظام بيئي واسع معرض للخطر.