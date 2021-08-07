عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ردا على البالونات الحارقة.. الطيران الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة

السبت 7 أغسطس 2021

الخليج 365

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر السبت، غارات على أهداف في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "طائراتنا الحربية استهدفت معسكرا ونقطة إطلاق صواريخ في غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت طواقم إطفاء إسرائيلية إن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة تسببت بحرائق في تجمعات إسرائيلية.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن 4 حرائق اندلعت بعد ظهر الجمعة بينها 3 في غابة "كيسوفيم" والرابع في غابة "بئيري" وجميعها قريبة من حدود قطاع غزة، بسبب البالونات الحارقة التي تأتي من القطاع؛ ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق البالونات الحارقة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل، لإعطاء جهود مصرية فرصة للنجاح لإعادة فتح المعابر.

وقال مصدر فلسطيني حينها: إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وقف فعاليات الأدوات الخشنة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة لمدة أسبوع بناء على جهود مصرية.