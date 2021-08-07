بالأسماء.. مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات رؤساء القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة حركة تنقلات لرؤساء القطاعات والمباحث، اليوم السبت.

وشملت الحركة تولي العميد احمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، والعميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب والعميد عمرو البرعي رئيسا لقطاع أكتوبر.

وتم تصعيد العميد هاني شعراوي ليشغل منصب رئيس قطاع الشمال، وتصعيد المقدم مصطفى خليل ليشغل منصب مفتش وسط الجيزة والعقيد مروان مشرف مفتشا لقطاع الشمال.

وجاءت حركة النقلات مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.