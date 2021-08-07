من هو ضابط الاحتياط الذي عٌين سفيرا لإسرائيل في واشنطن؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 04:09 صباحاً - منذ 9 ساعات

آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2021 8:33 مساءً

عينت الحكومة الإسرائيلية ضابط الاحتياط ميخائيل (مايك) هرتسوغ سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

و كشف متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر تويتر أن تعيين هرتسوغ جاء في ضوء “خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية ومعرفته العميقة للقضايا الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل وعلى رأسها الملف النووي الإيراني”.

كما تابع “خدم العميد هرتسوغ في صفوف جيش الدفاع على مدار 40 عاما وعمل أيضا سكرتيرا عسكريا ورئيس أركان لأربعة وزراء دفاع، كما عمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014 وشارك في جولات تفاوض عديدة”.

وأشار البيان إلى أن السفير الجديد قضى أربعين عاماً في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أنه شغل سلسلة من المناصب الكبيرة، منها رئيس التخطيط الاستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية، والسكرتير العسكري، ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء.

وأضاف البيان أنه ”على ضوء خبرته الطويلة في الساحتين الأمنية والدبلوماسية، ومعرفته العميقة بالقضايا الاستراتيجية التي تواجه دولة إسرائيل، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، قرر رئيس الوزراء تعيينه في منصب السفير بالولايات المتحدة“.

وتابع البيان: ”هنأ رئيس الوزراء هرتسوغ على اختياره لهذا المنصب وتمنى له النجاح التام في أداء مهامه على ضوء التحديات الملموسة الموجودة على الساحة الدبلوماسية“، مستكملاً: ”سيتم طرح تعيين هرتسوغ على الحكومة للمصادقة عليه قريباً“.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية إن مايك هرتسوغ هو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.