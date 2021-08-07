شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصا بهجمات شمالي بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 30 شخصا بينهم 15عسكريا في هجمات إرهابية شمالي بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

وأفادت وزارة الدفاع البوركينية في بيان نقلته «واس»، أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة أربعة متطوعين وعسكري، وتعد الأكثر دموية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن المنطقة تحت سيطرة الوحدات العسكرية حاليا، وأن الهجوم المضاد للعثور على المهاجمين مستمر بالوسائل الجوية والبرية.

وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية دموية منتظمة، خصوصا في المناطق الشمالية والشرقية القريبة من مالي والنيجر اللذين يواجهان بدورهما هجمات دموية إرهابية.