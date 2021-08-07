شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد ضرورة الإسراع باستئناف مفاوضات «النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، على أهمية عودة جميع الأطراف المعنية بقضية سد النهضة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع.

وبحسب «واس»، أكد «آدامز» في تصريح نُشر بالقاهرة أمس الجمعة، تفهُّم بريطانيا أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف؛ «مصر والسودان وإثيوبيا».

واعتبر السفير البريطاني بالقاهرة حديث إثيوبيا عن عدم الإضرار بتدفقات المياه إلى مصر وموافقة القاهرة على توليد أديس أبابا الكهرباء، أساسًا للاتفاق حول هذه القضية.