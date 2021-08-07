شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي: الروبوتات المقاتلة قوة لا يستهان بها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الجمعة، خلال لقائه بالعاملين في مصنع الصواريخ في مدينة كراسنويارسك عن تأثير التقدم التقني في القوات المسلحة، مشيدا بـ«الروبوتات المقاتلة»، وقال: إنها قوة لا يستهان بها.

وقال وزير الدفاع: إن هناك طائرات مسيرة تستطيع التحليق إلى مسافة تقاس بآلاف الكيلومترات، ويبلغ مدى أسلحتها 500 كم ويزيد.

وعن أهم نتائج التقدم التقني أيضا آلات روبوتية، وأشار شويغو إلى ظهور الروبوتات المقاتلة التي قبل 10 أعوام لا يمكن مشاهدتها إلا في الأفلام الخيالية.

ويتطلب ظهور أنواع الأسلحة الجديدة وجود خبراء على درجة عالية من الكفاءة لتشغيلها وصيانتها، وفي السياق قال الوزير الروسي: «بدأنا إعداد خبراء الطائرات المسيرة منذ خمسة أعوام».

ونوه بأن «الطائرات المسيرة أصبحت قوة خطيرة تشكل خطرا كبيرا على العدو».

وذكرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» نقلا عن وزير الدفاع الروسي أنه «من أجل إعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع الآلات الروبوتية تم وضع أكثر من 300 برنامج تعليمي جديد، وأجريت تغييرات على البرامج التعليمية المتوفرة».