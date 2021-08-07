شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تقترب من السيطرة على إقليمين في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون: إن مقاتلي حركة طالبان كثفوا، أمس الجمعة، الاشتباكات مع القوات الأفغانية واستهدفوا ميليشيات متحالفة مع الحكومة، ليتسع بذلك نطاق سيطرتهم على بلدات حدودية، مما يجعلهم أقرب إلى عاصمتي إقليمين مع مغادرة القوات الأجنبية البلاد.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة جنود أفغان وقائد مسلحين في ميليشيا عبدالرشيد دستم بإقليم جوزجان في شمال البلاد.

وقال عبدالقادر ماليا نائب حاكم الإقليم: «شنت طالبان هجمات عنيفة على مشارف شبرغان (عاصمة الإقليم) هذا الأسبوع، وخلال الاشتباكات العنيفة قُتل قائد قوات ميليشيا متحالفة مع الحكومة وموالية لدستم».

وقال عضو بالمجلس المحلي إن تسعة من بين عشرة أحياء في جوزجان أصبحت خاضعة الآن لسيطرة طالبان، مضيفا أن الصراع للسيطرة على عاصمة الإقليم مستمر.

وفي إقليم هلمند بجنوب البلاد، تفاقمت الأزمة الإنسانية بفعل تدمير ممتلكات المدنيين إذ نشبت النيران في المتاجر خلال قتال مستمر منذ أسبوع للسيطرة على العاصمة لشكركاه.

وعبرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع عن قلقها البالغ بشأن سلامة عشرات الآلاف من الناس المحاصرين داخل المدينة.

وقالت منظمة العمل ضد الجوع للإغاثة الإنسانية إن قنبلة أصابت مكتبها في لشكركاه خلال القتال في المنطقة الخميس.

وقال مايك بونك مدير عمليات المنظمة في أفغانستان: «يجد المدنيون أنفسهم بين طرفين متناحرين، ينزحون عن منازلهم وكثيرا ما يكونون أول ضحايا الصراع».

وأضاف في بيان: «تبذل منظمات إنسانية مثل العمل ضد الجوع كل ما بوسعها لدعم احتياجات الناس، لكننا في حاجة إلى ضمانات أمنية من كافة الأطراف كي يتسنى لنا العمل».