إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة اليابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام يابانية، السبت، إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بأحد القطارات بالعاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية إن الحادث وقع في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية مساء الجمعة، في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول إن "من بين الـ9 امرأة في العشرينات من عمرها أصيبت بجروح خطيرة بطعنات متعددة في ظهرها وصدرها، بينما أصيب الباقون وجميعهم رجال، بجروح طفيفة".

ولفتت إلى أنه "بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت طوكيو، تم إلقاء القبض على رجل في الثلاثينات من عمره في وقت لاحق في متجر سوغينامي وارد المجاور، ومن المرجح أن يواجه اتهامات بمحاولة قتل".