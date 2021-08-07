ميقاتي عن تشكيل الحكومة: الأمور بخواتيمها

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن الأمور بخصوص تشكيل الحكومة بخواتيمها.

وقال ميقاتي، في تصريح مقتضب من القصر الرئاسي عقب اللقاء، «إذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب».

وكشف أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة اللاحقة، إلاّ أنه أشار إلى اتصالات ستجري في الأيام المقبلة وعلى أساسها سيزور القصر من جديد.

وعن الأحداث على الحدود مع إسرائيل، قال ميقاتي إن هذا الموضوع أخذ حيزاً من الحديث مع الرئيس، متمنياً أن تهدأ الأوضاع هناك. وكان ميقاتي أعلن أمس الأول، عن «تقدم بطيء» لكنه إيجابي في ملف تشكيل الحكومة.