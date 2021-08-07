لغير الملقحين.. الحجر الصحي على القادمين من جنوب فرنسا إلى ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 12:10 صباحًا

أفاد معهد “روبرت كوخ” لمراقبة الصحة العامة في ألمانيا بأنه سيتعين على المسافرين غير الملقحين القادمين من ثلاث مناطق جنوبي فرنسا الخضوع للحجر الصحي.

وسيبدأ تطبيق الحجر اعتباراً من الأحد على القادمين من مناطق أوسيتاني وبروفانس -ألب – كوت – دازور وكورسيكا، التي تشهد ارتفاعاً في إصابات كورونا.

ويتعين على المسافرين الوافدين من هذه المناطق السياحية الخضوع لحجر صحي مدته عشرة أيام، إذا لم يكن لديهم تصريح صحي يثبت أنهم تلقوا تلقيحهم بشكل كامل، أو أصيبوا بالوباء وشفوا منه.

وأوضح المعهد الألماني أن أقاليم ما وراء البحار الفرنسية مثل غوادلوب ومارتينيك وريونيون وسانت مارتن وسانت بارتيليمي معنية أيضا بالقرار إثر تسجيلها عددا من الإصابات بالفيروس يزيد على 200 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.