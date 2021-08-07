تنسيق أمريكي إسرائيلي لمواجهة التصعيد العسكري الإيراني في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مسؤول أميركي أن “الاتصالات الاميركية – الاسرائيلية في الساعات الماضية وآخرها اتصال وزير الدفاع الأميركي أنتوني بلينكن بنظيره الاسرائيلي بيني غانتس، أطلقت تعاونا على مستوى القيادات العليا بين البلدين بهدف تنسيق الخطوات المقبلة مع تل ابيب لمواجهة التصعيد العسكري الايراني في المنطقة”.

وأشار المسؤول في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” إلى أن “تل أبيب ابلغت الوكالات الامنية والسياسية في واشنطن بخطط ايرانية لتوتير الجبهات الحدودية مع اسرائيل، واعطاء تعليمات لفصائل مثل حزب الله وحماس بشن ضربات عبر صواريخ وطائرات متفجرة – مسيّرة ضد اهداف اسرائيلية مدنية وعسكرية”.

ولفت المسؤول إلى أن “مجلس الامن القومي في البيت الابيض منكبّ وعبر قنوات ديبلوماسية خليجية واوروبية لإبلاغ طهران بأن سوء الحسابات في تصعيد التوتر في المنطقة سيحمل مخاطر كبيرة وقد يؤدي الى مواجهة عسكرية حقيقية”.