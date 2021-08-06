شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 ركاب في حادث طعن بمترو طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ألقت الشرطة اليابانية، القبض على رجل طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو بسكين، حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية لهذا العام.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن رجلا يحمل سكينا طعن 10 أشخاص في مترو طوكيو بينهم اثنين في حالة خطرة، مشيرة إلى أن المتهم ترك السلاح الأبيض خلفه أثناء الهروب، لكنه اعتقل في وقت لاحق في العاصمة اليابانية.