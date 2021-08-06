شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 ركاب في حادث طعن بمترو طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ألقت الشرطة اليابانية، القبض على رجل طعن 10 أشخاص في مترو أنفاق طوكيو بسكين، حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية لهذا العام.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن رجلا يحمل سكينا طعن 10 أشخاص في مترو طوكيو بينهم اثنين في حالة خطرة، مشيرة إلى أن المتهم ترك السلاح الأبيض خلفه أثناء الهروب، لكنه اعتقل في وقت لاحق في العاصمة اليابانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 ركاب في حادث طعن بمترو طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.