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الكويت تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:07 مساءً, 6 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات:

سجلت الكويت 596 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد – 19) ، وشفاء 961 حالة شفاء، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 402293، وإجمالي حالات التعافي 390759، فيما بلغ عدد الوفيات 2361.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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