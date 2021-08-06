شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. الإمارات تسجل 1520 إصابة والكويت 596 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت الإمارات 1,520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة حالتين مصابتين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 690,009، والعدد الإجمالي للوفيات 1,969.

فيما سجلت الكويت 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وشفاء 961 حالة شفاء، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 402293، وإجمالي حالات التعافي 390759، فيما بلغ عدد الوفيات 2361.