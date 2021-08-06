شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يبحث فرض قيود سفر على أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المرجح أن يبحث الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود سفر على الزائرين من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا هناك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مصدر أوروبي مطلع بالوضع قوله إن الولايات المتحدة تجاوزت الحد المتضمن بين الدول غير الأعضاء بالاتحاد، والتي تتمتع بحرية السفر بدون قيود للتكتل الأوروبي.

كان الاتحاد الأوروبي رفع القيود على الولايات المتحدة في يونيو، وأدرجها على قائمة الدول التي يسمح منها بالسفر غير الضروري إلى التكتل، بعد أن وافق الوضع الوبائي في أمريكا معايير الاتحاد.

لكن أحدث بيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أعلى الآن من الحد الأوروبي، وهو ما لا يتجاوز 75 حالة إصابة بكوفيد19 - لكل 100 ألف شخص خلال الأربعة عشر يوما السابقة.

وقال المصدر إن المعدل أقل قليلا من 270 حالة لكل 100 ألف شخص، ويتزايد.