شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يتابع إجراءات توصيل المرافق ضمن مشروع تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة لجنة للمعاينة على الطبيعة للشوارع التي تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق بها (خطوط صرف صحي - خطوط مياه - كهرباء - تليفونات - غاز ) وذلك قبل البدء في أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بتلك الشوارع في إطار مشروع تطوير العشوائيات بنطاق مدينة المنصورة.

وأوضح نائب المحافظ أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تم المرور على منطقة سوق ستوته للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، كما وجه بسرعة تنفيذ جميع الأعمال وضرورة تعاون أجهزة المحافظة مع الشركة الوطنية المنفذة ومع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتفقد "الشيخ" منطقة مساكن مشعل بحى غرب المنصورة كما قرر نزول لجنة المنشآت لمعاينة العقارات الموجودة بالمنطقة وإبداء الرأي عن الحالة الإنشائية لها، هذا وقد وجه " محافظ الدقهلية " بإزالة كافة المعوقات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المنفذة والمشرفة علي المشروع ووحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع في المواعيد الزمنية المحددة لتحقيق أقصى ستفادة للمواطنين المقيمين بهذه المناطق من هذه الخدمات.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات للمناطق غير المخططة بنطاق المحافظة بتكلفة قدرها 373 مليون جنيه مموله من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء حيث يتم في المنصورة تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوته بتكلفه 143 مليون جنيه.