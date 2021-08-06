مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية لضباط المباحث

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

اعتمد اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الجمعة.

وجرى تعيين الرائد محمد زكريا رئاسة مباحث مركز شرطة الأقصر، والمقدم محمود حامد رئاسة مركز شرطة القرنة غربي محافظة الأقصر، والرائد أحمد حسين لرئاسة مباحث مركز شرطة إسنا.

وجرى تجديد الثقة في كلً من المقدم أحمد المراغي رئيسًا لمباحث مركز شرطة أرمنت، والرائد أحمد جادو رئيسًا لمركز شرطة بندر الأقصر، والعميد محمد الطيب رئيسًا لفرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت.

فيما تولى الرائد محمد إسماعيل رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب مختار محمد الضوي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة.