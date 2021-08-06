"ظاهرة طبيعية".. الري تكشف تفاصيل أمطار غزيرة تضرب جنوب البلاد غدًا وبعد غد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ومدير مركز التنيؤ بالفيضان، إن المركز حذر من هطول أمطار قد تصل إلى غزيرة، حيث بلغ طولها 10 مللي، مشيرة إلى أنها ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة بهذا الحجم.

ولفتت السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه الأمطار قادمة نتيجة لعاصفة مطرية بدولة شمال السودان لتصل إلى حلايب وشلاتين حتى محافظة أسون، محذرة من أمطار يومي 7 و8 أغسطس المقبلين غدًا وبعد غدٍ.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط، أنه تم التحذير منذ أمس لاتخاذ كافة الإجراءات للحد من مخاطر تجمع المياه وتطورها لسيول قد تهدد الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار في الصيف ظاهرة طبيعية ولا يوجد ما يقلق المواطنين.

وكان مركز التنبؤ بالأمطار حذر من سقوط أمطار غزيرة غدًا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من كافة أجهزة الدولة.

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