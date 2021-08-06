تفاصيل الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

اعتمد اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، اليوم الجمعة، حركة تنقلات ضباط الشرطة التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية بالمديرية،.

شملت الحركة تعيين المقدم أحمد رفعت مأمورًا لمركز شرطة ههيا، وإسلام عواد رئيساً لمباحث مركز أبو حماد، والرائد محمد فؤاد رئيس مباحث لمركز شرطة بلبيس، والعميد وليد العطار مأمورًا لمركز منياالقمح، والرائد أحمد الخولي رئيسا لمباحث مركز منياالقمح، والمقدم أحمد جلال رئيسا لقسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، والرائد محمد ثروت رئيسا لمباحث مركز الحسينية، والرائد رمزي أبو زيد رئيسا لمباحث مركز مشتول السوق، والرائد محمد صدقي رئيسا لمباحث مركز الزقازيق.

كما تضمنت الحركة تولي العقيد ياسر زكي مأمورا لمركز شرطة بلبيس والعقيد محمد خضر مامورا لقسم شرطة بلبيس.

وجرى المد لكل من الرائد حسين المحمودي رئيسا لمباحث الإبراهيمية، والرائد أحمد شويخ رئيسًا لمركز مباحث القرين، والرائد أحمد بنديري رئيسًا لمباحث الصالحية الجديدة، والرائد محمد أشرف خشنية رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، والرائد محمد أسامة رئيسا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، والرائد محمد عبدالغفار رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، والعميد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.