تشبه الحساسية أو الجيوب الأنفية.. دراسة تكشف أعراض سلالة المتحور "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت دراسة جديدة أن سلالة دلتا من (كوفيد-19) لها أعراض أكثر اعتدالًا ولا ترتبط عادةً بأعراض الفيروس الأصلي، وقد يخطئ البعض في أن المرض هو الحساسية أو الجيوب الأنفية أو أي أعراض شائعة أخرى.

وقال جو كانتر، مسؤول الصحة بولاية لويزيانا الأمريكية، إن سلالة دلتا لا تزال تحمل الأعراض المعتادة مثل السعال والحمى وضيق التنفس، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ومع ذلك، يرى كانتر أن العديد من المرضى يعانون من أعراض تبدو وكأنها أمراض عادية، مثل احتقان الجيوب الأنفية وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

وأشار إلى أن من لديهم هذه الأعراض، فإنها قد تكون علامات على أن المريض لديه سلالة دلتا.

وقال كانتر: "يمكن أن تظهر عليك أعراضا خفيفة نسبيًا يمكن أن تخلط بسهولة بين الحساسية أو شيء ما التقطته من طفلك في الحضانة، كل هذه الأشياء، إذا كانت لديك أي أعراض، مهما كانت خفيفة، حتى لو كانت التهابًا في الحلق، حتى لو كان سيلانًا في الأنف، حتى لو كان احتقان الجيوب الأنفية، فقلل من اتصالك بأشخاص آخرين حتى تقوم بذلك".

ووفقًا للباحثين في الدراسة، فإن العطس المفرط هو أيضًا أحد أعراض وجود سلالة دلتا.

وكتب الباحثون: "تُظهر بياناتنا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بفيروس (كوفيد-19) كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا جرعة واحدة".