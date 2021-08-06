هل ينجح رابع مبعوث أممي في اليمن؟

بينما أحبطت ميليشيا الحوثي جهود المبعوثين الأممين، واستدرجت البعض منهم إلى صفها، أبلغت الحكومة اليمنية رسيما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، موافقتها على تعيين السويدي هانز غروندبيرغ ليكون المبعوث الرابع في اليمن، ليشغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم بمهمة فشل فيها سابقوه، فهل سينجح في ذلك؟

مبعوثو اليمن:

4- هانز غروندبيرغ

عمل المبعوث الجديد الدبلوماسي السويدي هانز غروندبيرغ سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن، وكان منشغلا بملفات الشرق الأوسط خلال عمله في وزارة خارجية بلاده وفترة عمله في الاتحاد الأوروبي، وأجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين والمكونات السياسية اليمنية، سواء في الشرعية أو وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الموجود حاليا في الرياض.

3- مارتن جريفيث

عين البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا ثالثا في اليمن في 2018 خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعلن ذلك أمين عام الأمم المتحدة.

هو وسيط دولي بريطاني، يعمل مديرا تنفيذيا للمعهد الأوروبي للسلام، وهو أول مدير تنفيذي للمعهد. اعتبر باحثون توليه مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالغة الصعوبة، نظرا لتعقيد الأزمة اليمنية وتداخلها، لذلك أمضى ثلاث سنوات دون تحقيق اختراق ملموس.

2- إسماعيل ولد الشيخ

جاء الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا لليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وهو توقيت اشتعلت فيه اليمن بالحرب، وباتت البلاد في محورين.

وخلال سنواته الثلاث، عمل ولد الشيخ على جمع الفرقاء في ثلاث من عمليات التفاوض التي شهدتها بيل وجنيف في سويسرا، ثم جولة ثالثة في دولة الكويت، لكن تلك الجولات لم تفضِ إلى أي حلول من شأنها معالجة الانقسام وحالة الحرب التي شهدتها اليمن.

1- جمال بنعمر

عُيِّن الدبلوماسي المغربي البريطاني جمال بنعمر مبعوثا دوليا لليمن في أبريل 2011 حتى أبريل 2015، وقاد الوساطة بين أطراف النزاع في 2011، ومن ثم المفاوضات للخروج باتفاق تقاسم للسلطة في 2015، إلا أن المجتمع الدولي اعتبره متساهلا مع المتمردين، وانتهت فترة عمله بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي، مما أفشل مهمته، لكنه كان أطولهم فترة في منصبه.