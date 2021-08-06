أميركا تتراجع عن خطة التخلي عن مراكز عسكرية في أوروبا

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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، أنه سيحتفظ بقواعد عسكرية في ألمانيا وبلجيكا كان من المقرر تسليمها، قائلاً إنها ضرورية للمتطلبات الدفاعية "المتنامية" في المنطقة.

ويظهر هذا الإعلان تراجع الرئيس جو بايدن عن خطة سلفه دونالد ترامب القاضية بخفض عدد القوات الأميركية في أوروبا ونقل بعض القواعد إلى خارج ألمانيا.

وأوضح الجيش الأميركي أن مراكزه في "أنسباخ" و"كايزرسلاوترن" و"مانهايم" و"بيرماسنز" و"شتوتغارت" و"فيسبادن" في ألمانيا وفي "كازيرن دومري" قرب "كييفريس" في بلجيكا، لن تسلم الآن للدول المضيفة.

وتشمل هذه المراكز مساكن ومرافق دعم وقاعدة لتخزين مئات المركبات المدرعة ومخازن ومكاتب إدارية.

ولفت الجيش، في بيان، إلى أن التراجع عن الخطط التي وضعت قبل سنوات لمغادرة المواقع "يعود إلى المتطلبات المتزايدة على الساحة الأوروبية".

في يوليو 2020، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 12 ألف جندي أميركي من أصل 35 ألفاً متمركزين في ألمانيا، مع إعادة بعضهم إلى الوطن وإرسال آخرين إلى دول أخرى في أوروبا.

لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لم يتخذوا إجراءات فورية وما زال عدد القوات الأميركية الموجودة في ألمانيا حوالي 35 ألف جندي.وبعد تولي بايدن منصبه في يناير، تم التخلي عن خطة ترامب.

وفي أبريل، قال وزير الدفاع لويد أوستن إن البنتاجون سيضيف 500 جندي أميركي آخر إلى قواته في ألمانيا ليكون مقرهم في "فيسبادن".