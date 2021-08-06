الرئيس التونسي يعين وزيراً جديداً للصحة

ابوظبي - سيف اليزيد - عين الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزيرا جديدا للصحة خلفا للوزير السابق فوزي مهدي الذي أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وقال الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع "فيسبوك" "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 6 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة".

وأضاف الحساب "وقد أدى السيد علي مرابط، اليوم، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور".

ومرابط، طبيب عسكري برتبة عميد في الصحة العسكرية. وهذا أحدث تعيين في الحكومة المرتقبة للرئيس بعد إقالته لحكومة المشيشي يوم 25 يوليو الماضي.

وسبق أن عين سعيد، وزراء في وزارات الداخلية، وتكنولوجيات الاتصال، المالية، والصحة ولكنه لم يعين بعد رئيس وزراء جديدا.

يأتي تعيين مرابط بينما تستعد تونس لإطلاق حملة وطنية واسعة يوم الأحد المقبل لتطعيم أكثر ما يمكن من السكان في يوم واحد في كامل أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وتشارك الصحة العسكرية في حملة التطعيم لا سيما في المناطق النائية.

وشهدت تونس خلال الأشهر الفائتة تفشيا كبيرا لمرض كوفيد-19 وتسبب ذلك في اكتظاظ المستشفيات. وتجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020.