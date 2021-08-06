بايدن يشيد بخطته لمواجهة المتحور دلتا.. نسبة الوفيات انخفضت 90%

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخطته لمواجهة فيروس كورونا، وقال إن “الوفيات جراء فيروس كورونا انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة “90 في المئة”، مضيفا أن هناك “خطوات جديدة سيشهدها الأميركيون قريبا لمواجهة المتحور دلتا”.

كما أكد بايدن، في كلمة حول خطته الاقتصادية اليوم الجمعة أنه وفر التمويل اللازم لتعافي الاقتصاد وأوجد “سبلا جديدة” في مواجهة فيروس كورونا، فيما كشف عن وجود “مزيد من المساعدات” التي ستقدم للأسر الأميركية في مواجهة الجائحة ودعما للاقتصاد.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة “حققت أسرع وتيرة نمو اقتصادي منذ أربع سنوات”، مضيفا أن خطته للاقتصاد “ناجحة وتتقدم إلى الأمام”.

وقال الرئيس إن مشروع إعادة بناء البنى التحتية سيوفر مزيدا من الوظائف في كل مناطق الولايات المتحدة.

وفيما لم يكشف الرئيس عن تفاصيل هذه الخطوات، قال إن الولايات المتحدة “قادرة على القضاء” على هذا المتحور، ودعا الأميركيين إلى تلقي اللقاح قائلا إن الوباء يتحول إلى “وباء غير الملقحين”.

وأشاد بايدن بمساعدة الجيش لتخطي التحديات اللوجستية لتوزيع لقاحات كورونا، وقال إنه “لا بد من بذل مزيد من الجهد” في مواجهة الجائحة، وإن “على الجميع تلقي اللقاحات المضادة لكورونا”.

وتشير أرقام مراكز الصحة الأميركية إلى أن أكثر من 193 مليون أميركي حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من أكثر من 349 مليون جرعة لقاح وزعت في البلاد، فيما تلقى 166 مليونا جرعات اللقاح الكاملة، وهم يشكلون أكثر من نصف الشعب الأميركي بقليل.

وترتفع هذه النسبة كثيرا عن المعدل العالمي للتلقيح “15 بالمئة من سكان العالم”.

وأعلن الرئيس الأميركي في خطاب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 110 ملايين جرعة لقاح لنحو 65 دولة حول العالم، “مجانا وبلا مطالب ولا مصالح”، متعهدا بإعطاء “عشرات الملايين من اللقاحات للعالم وكذلك الفحوصات والأجهزة الوقائية لمكافحة الفيروس”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى زيادة فرص الإصابة بالفيروس بين من لم يتلقوا اللقاحات، لكنه أشار إلى زيادة الإقبال على التطعيمات بنسبة 35 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وقال إن هناك نحو 30 مليون شخص أخذوا اللقاحات في الأيام السبعة الأخيرة.