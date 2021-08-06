مجموعة الدول السبع تتهم إيران بالوقوف وراء هجوم الناقلات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - أفادت وكالة “رويترز” أنّ وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) قالوا أنّ إيران تهدد السلام والأمن الدوليين وأنّ جميع الأدلة المتاحة أظهرت أنها كانت وراء هجوم على ناقلة ميرسر ستريت الأسبوع الماضي.

وبحسب الخبر الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” جاء في البيان الصادر عن رئيس G7 الحالي ، بريطانيا: “تشير جميع الأدلة المتاحة بوضوح إلى إيران، لا يوجد مبرر لهذا الهجوم”.

وكانت السفينة تنقل منتجات نفطية مملوكة من اليابان تحمل العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك البحرية المملوكة من قبل إسرائيل.

نفت طهران أي تورط في الهجوم الذي حدث عن طريق طائرة بدون طيار والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

وفي بيان منفصل ، قال الجيش الأمريكي أنّ خبراء المتفجرات من حاملة الطائرات رونالد ريغان، التي تم نشرها لمساعدة ميرسر ستريت، خلصوا إلى أنّ الطائرة بدون طيار تمّ إنتاجها في إيران.

وقال أنّ خبراء المتفجرات تمكنوا من استعادة عدة قطع من الطائرة، بما في ذلك جزء من الجناح والمكونات الداخلية وقالوا أنها مطابقة تقريباً للعينات التي تم جمعها سابقاً من الطائرات بدون طيار الهجومية الإيرانية.

وأشار الجيش الأمريكي أيضاً إلى أنّ الهجوم ربما يكون قد تم إطلاقه من الساحل الإيراني ، قائلاً أنّ المسافة إلى مواقع الهجمات “كانت ضمن نطاق الطائرات الإيرانية بدون طيار الموثقة في اتجاه واحد”.

وقالت القيادة المركزية ، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة ، في البيان: “تم نقل بعض المواد إلى مقر الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة ، البحرين ، وبعد ذلك إلى مختبر وطني أمريكي لمزيد من الاختبارات والتحقق”.

وعلى الرغم من نفي طهران ، انتقدت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها إيران بسبب الهجوم.

وقال بيان مجموعة الـ 7 أنّ سلوك إيران ، إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية ، يهدد السلام والأمن الدوليين”.

“ندعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، وندعو جميع الأطراف إلى القيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.”

وأثارت بريطانيا هذه المسألة في جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة. ولا يتوقع أن تتخذ الهيئة المكونة من 15 عضواً أي إجراء.

“كانت إيران مسؤولة عن هذا الهجوم. ونحن نعلم أنه كان أمراً متعمداً ومستهدفاً. وقالت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين بعد الاجتماع:” لا يوجد مبرر لما حدث، إنه هجوم من قبل دولة على سفينة مدنية تمر بسلام عبر المياه الدولية”.

ورفضت نائبة السفير الإيراني في الأمم المتحدة زهرة إرشادي الاتهامات بأنّ طهران كانت وراء الهجوم وحذرت من أي انتقام: “لن تتردد إيران في الدفاع عن نفسها وتأمين مصالحها الوطنية.”