قتيل وعشرات الإصابات جراء مواجهات في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 6 ساعات

قتل فلسطيني وأصيب العشرات في مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في قرية بيتا شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المواجهات أسفرت عن مقتل فلسطيني يدعى عماد دويكات “38 عاماً” جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

تشهد بلدة بيتا، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، مواجهات أسبوعية منذ عدة أشهر، حيث يطالب الفلسطينيون بإزالة بؤرة استيطانية مقامة على أرض فلسطينية خاصة.

وأقام مستوطنون البؤرة الاستيطانية “افيتار” على أرض جبل صبيح في شهر مايو/آيار الماضي، وأخلى المستوطنون البؤرة الاستيطانية لاحقا بموجب اتفاق مع الجيش الإسرائيلي، لكنهم أبقوا المباني في مكانها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته “العين الإخبارية” إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا في المواجهات.

أضاف، أن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة بينها 3 بالرصاص المطاطي، و26 باستنشاق الغاز المسيل للدموع، و2 إصابات مباشرة بقنابل الغاز و5 نتيجة السقوط.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيانات عن المواجهات.