حزب التحرير الشعبي يتهم أردوغان بالتقصير في مواجهة الحرائق

محمد الفلاح - الجمعة 6 أغسطس 2021

لا تتوقف تداعيات حرائق الغابات المستمرة بعدد من مناطق تركيا، وسط فشل حكومي في السيطرة عليها.

وفي هذا الإطار، تقدم حزب "التحرير الشعبي" المعارض بالبلاد،، بشكوى جنائية إلى القضاء ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء وحكام الولايات، والمديرين التنفيذيين للمؤسسة التركية للطيران، بشأن الإخفاق في السيطرة على الحرائق.

وبحسب صحيفة "سوزجو" المعارضة، شملت الشكوى الجنائية، أردوغان ووزيري الزراعة والغابات بكير باكدميرلي، والداخلية سليمان صويلو، وولاة أنطاليا، أرسين يازيجي، وموغلا، أورهان تافلي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة التركية للطيران، سيناب أشجي.

كما طالت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة التركية للطيران، عبدالله قايا، وعضو المجلس، عدنان زنغين، وقائد القوات الجوية حسن كوجوكاكويز، والقائد العام لقوات الدرك عارف جتين، وقادة قوات الدرك بمحافظتي موغلا وأنطاليا.

وتقدم المحامون بالشكوى إلى مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، حيث شددوا فيها على أن "السلطات ارتكبت جرائم إساءة استخدام الوظيفة العامة، وإهمال الواجب العام، وفساد المناقصات".

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستمرة في مقاطعة مانافغات التابعة لمحافظة أنطاليا الجنوبية، إلى 8 أشخاص، فيما تلتهم النيران عشرات المنازل والحقول والإسطبلات في العديد من قرى المحافظة.

في المقابل، حملت العديد من الصحف التركية الموالية لحكومة، العدالة والتنمية، مسؤولية حرائق الغابات لمجموعة كردية زعمت أنها تنتمي لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية