المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب الحرائق

محمد الفلاح - الجمعة 6 أغسطس 2021

انتقد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي أوزتونتش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد توزيع الأخير عبوات الشاي على منكوبي مقاطعة مارماريس بمدينة موغلا التركية، بعد الحرائق التي التهمت شوارعها وأحياءها السكنية.

وشارك أوتونتش مقطع فيديو للحرائق في مقاطعة مارمايس التركية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «مارماريس بلدي الجميلة تحترق، ولكن ليست هناك طائرة ولا مروحية للتدخل، هناك من يرمي الشاي على رؤوس الأمة».

وبينما يخيم مواطنو مدينة مرماريس التركية في الشوارع بعد امتداد حرائق الغابات المستمرة إلى منازلهم، فوجئوا بالرئيس رجب طيب أردوغان، يمر عليهم أثناء تفقده للحرائق في محافظة موغلا.

وظهر الرئيس وهو يرمي بعبوات الشاي للمواطنين الذين يصارعون للبقاء في المحافظة الجنوبية التي أعلنها الرئيس «منطقة منكوبة» ضمن 5 محافظات هي: أنطاليا ومرسين وأضنة وعثمانية، وينتظرون إجراءات فورية لإنقاذهم من ألسنة اللهب التي أحرقت المنازل والمباني العامة.