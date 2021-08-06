انت الان تتابع خبر التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ لقاحات كورونا، فيما أكد ان التعليم في السنة المقبلة سيكون حضوريا.
وقالت التربية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الدليمي "دعا الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم والوقاية من وباء كورنا".
وأضاف الدليمي، "سنعود في العام المقبل الى التعليم الحضوري ولا بد من التكاتف لإنجاحه بالالتزام بالشروط الصحية وأخذ كافة تدابير الوقاية الصحية".