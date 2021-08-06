التربية تبين آلية دوام العام المقبل وتصدر توجيها لكوادرها

وقالت التربية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الدليمي "دعا الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم والوقاية من وباء كورنا".

وأضاف الدليمي، "سنعود في العام المقبل الى التعليم الحضوري ولا بد من التكاتف لإنجاحه بالالتزام بالشروط الصحية وأخذ كافة تدابير الوقاية الصحية".