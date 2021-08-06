شرطة بابل توضح حقيقة قتل امرأة لزوجها بسبب رمز الهاتف

بغداد - ياسين صفوان - أوضحت مديرية شرطة بابل، اليوم الجمعة، حقيقة قتل امرأة لزوجها بسبب عدم اعطائها الرمز السري لهاتفه النقال.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده "جريمة تهز محافظة بابل امراة تقتل زوجها بسبب عدم اعطائها الرمز السري لهاتفه النقال".



وأضافت، "لا صحة للخبر المنشور"، داعية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية".

