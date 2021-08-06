كورونا في الصين.. تسجيل أعلى معدل إصابات خلال الموجة الثانية

وقال مسؤولون صينيون إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا هي السبب في زيادة الحالات، وإن كانت لم تسبب انتشارا واسعا للعدوى في بعض المدن، بينما ظهرت مؤشرات أولية على أن الإصابات تتراجع.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 124 إصابة جديدة أمس الخميس، مقارنة مع 85 في اليوم السابق، وأضافت أن 80 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 62 في اليوم السابق.



وكانت معظم الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة في مدينة يانغتشو القريبة من مدينة شنغهاي، المركز التجاري والمالي في الصين.

وأغلقت السلطات اليوم الجمعة محطتي قطار في يانغتشو ومنعت دخول الركاب، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس داخل المدينة.

وأوقفت المدينة رحلات الطيران المحلية والانتقالات مع المدن الأخرى.

