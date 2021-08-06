فرنسا تدعو لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت فرنسا، الجمعة، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق.

ودعت وزراة الخارجية الفرنسية، في بيان، جميع الأطراف في لبنان وإسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دعا الولايات المتحدة، الجمعة، إلى التحرك من أجل وقف إطلاق النار انطلاقا من لبنان.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تحدث وزير الدفاع بيني جانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة كانت مقررة قبل الهجوم الصاروخي على شمال إسرائيل".

وتابعت "ركزت المناقشة على العدوان الإيراني في المنطقة، لا سيما الهجوم الأخير على سيفنة ميرسر ستريت، والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين".

وقالت: "شكر الوزير جانتس الوزير أوستن على الإجراءات الأمريكية المتخذة حتى الآن، بما في ذلك التحقيق السريع والإدانة العلنية للعدوان الإيراني".

وقال جانتس: "يجب اتخاذ إجراءات إضافية من أجل إحباط الأنشطة الإيرانية الخبيثة، بما في ذلك برنامجها النووي وهجماتها في المنطقة خاصة استخدامها الطائرات بدون طيار والصواريخ".

وكانت التوترات تصاعدت بعدما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، الخميس الماضي، شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.

ويسيطر حزب الله على منطقة مزارع شبعا بالكامل، بحسب التقديرات الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، في هجوم تبناه حزب الله، وردت عليه إسرائيل بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان.