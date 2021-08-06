ردود فعل دولية قلقة إزاء التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت عدة دول، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء التوترات الأخيرة على الحدود اللبنانية، والتي شهدت قصفا إسرائيليا على موقع في جنوب لبنان،

وإطلاق قذائف وصواريخ من الجانب اللبناني تجاه إسرائيل.

وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "ندعو جميع الأطراف في لبنان وإسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي من أن "إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل يعرض حياة المدنيين في كلا البلدين للخطر".

ودعا كليفرلي إلى وقف فوري للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.

والخميس الماضي، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكدا استهدافه مواقع أطلقت منها صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية.

ويسيطر حزب الله على منطقة مزارع شبعا بالكامل، بحسب التقديرات الإسرائيلية.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 قذائف من لبنان على شمالي إسرائيل، في هجوم تبناه حزب الله، وردت عليه إسرائيل بسلسلة من الهجمات المدفعية والجوية على مواقع في لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني توقيف 4 أشخاص يشتبه في إطلاقهم صواريخ على إسرائيل، فيما طالبت الرئاسة بتقديم العون للسكان الفارين جراء القصف.

ولاحقا أعلنت مليشيا حزب الله تبنيه اللبناني تبنيها عملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل عبر مجموعة من مقاتليه.

كما احتجز مواطنون لبنانيون في منطقة حاصبيا شاحنة تحمل منصة صواريخ تابعة لحزب الله استعملت لقصف إسرائيل، قبل أن يتدخل الجيش لمصادرتها، واحتجاز الشبان الذين كانوا على متنها.