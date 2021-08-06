15 قتيلا في هجومين مسلحين شرقي الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 مدنيا على الأقل، الجمعة، في هجومين نسبا إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، قرب بيني، في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال ممثلون للمجتمع المدني المحلي، إن الهجوم الأول استهدف قرية مبينغي في منطقة كيكينغي وأسفر عن 10 قتلى.

وأضافوا أن من بينهم 5 نساء و5 رجال، فيما وقع الهجوم الثاني على بعد أقل من كيلومتر واحد وخلف 5 قتلى.

وقال رئيس المجتمع المدني في قرية ماموف المجاورة كينوس كاتوهو، إن الهجوم خلف أربعة جرحى إلى جانب القتلى.

وفي نهاية مايو/أيار، اتهمت السلطات "القوات الديمقراطية المتحالفة" بقتل 50 شخصا على الأقل في بوغا وتشابي، حيث هاجم المسلحون كذلك مخيماً للاجئين.



وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر دموية من بين نحو 122 مليشيا مسلحة موجودة في شرق البلاد الغني بالمعادن، وتتهم بارتكاب مجازر بحق المدنيين أسفرت عن ستة آلاف قتيل منذ عام 2013، وفق حصيلة صادرة من الأسقفية الكونغولية.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن جزء من هجمات "القوات الديمقراطية المتحالفة" عبر قنواته على شبكات التواصل الاجتماعي في ولايته لوسط أفريقيا.

وفي مارس/ آذار، أدرجت الولايات المتحدة القوات الديمقراطية المتحالفة على لائحة "المنظمات الإرهابية" التابعة لتنظيم داعش.