تراجع مبيعات هواوي.. "ترامب" في المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت مبيعات شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" في الربع الثاني من 2021، منذ فرض حظر أمريكي على الشركة في 2018.

وسجلت شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية "هواوي تكنولوجيز"، خلال الربع الثاني من العام الحالي، أكبر تراجع ربع سنوي لمبيعاتها، منذ الحظر الأمريكي عليها في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

النصف الأول من 2021

وسجلت الشركة الموجود مقرها في مدينة شينشن الصينية تراجعا في مبيعاتها خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 38% سنويا إلى 168.2مليار يوان (26 مليار دولار)، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

فيما بلغت أرباح "هواوي" خلال الربع الثاني من 2021 نحو 14.5 مليار يوان.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، بلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2021 نحو 320.4 مليار يوان، فيما حققت هامش أرباح قدره 9.8%، وهو ما يعني تحقيق أرباح صافية بقيمة 31.4 مليار يوان.

الثقة باستمرار النمو

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة الشركة بالتناوب الجمعة: "هذه أوقات صعبة.. هدفنا هو البقاء وأن نحقق ذلك بصورة مستدامة".

وتابع: "رغم تراجع إيرادات أنشطتنا الاستهلاكية بسبب عوامل خارجية، نحن واثقون من استمرار النمو المطرد لقطاعات معدات الشبكات والخدمات المؤسسية".

أرباح قياسية في 2020

وكانت مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات حققت أرباحا قياسية العام الماضي، رغم العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات إلى تفشي وباء كورونا وازدياد الضغوط الأمريكية التي دفعت الشركة لاتباع خطوط جديدة في أعمالها التجارية للاستمرار.





وأفادت هواوي غير المدرجة في البورصة، بأن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 3.2% إلى 64.6 مليار يوان (9.9 مليار دولار) في 2020، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% فقط إلى 891.4 مليار يوان.

وهواوي أكبر مورد لتجهيزات شبكات الاتصال وإحدى الشركات الرائدة على صعيد إنتاج الهواتف الذكية، إلا أن مستقبلها بات ضبابيا منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 حملة لاحتواء الشركة أثرت تدريجيا على أرباحها الصافية.