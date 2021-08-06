شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الأمم المتحده بتعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاَ أمميا خاصاً لليمن خلفا لمارتين جريڤيث.

وشدد الأمين العام علي دور المبعوث الأممي إلى اليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وثمن الأمين العام المسيره المهنيه لهانس جروندبرج معربا عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.

وعبر الأمين العام عن تمنياته للمبعوث الجديد هانس جروندبرج متطلعا للعمل معه لمواصله جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.