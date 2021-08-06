انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تحيل موظفة إلى القضاء بسبب كارتات التلقيح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير دائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، إحالة موظفة إلى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليًا.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إحالة موظفة في مركز صحة السيدية للرعاية الصحية الاولية، الى القضاء؛ لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليًا".
وأضاف، أنه "هناك لجان تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها إحالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم".
ودعا الحجامي، المواطنين إلى "التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية".
وأضاف، أنه "هناك لجان تحقيقية اخرى سيتم بعد انجازها إحالة موظفين آخرين مع مدرائهم الذين لم يبلغوا عليهم".
ودعا الحجامي، المواطنين إلى "التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية".