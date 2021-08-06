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صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الاصابات في جانب الكرخ توزعت وفق الأتي:

ابو دشير ---------------33
ابو غريب ---------------71
الاسكان ----------------17
الاعلام---------------- 23

البياع -----------------29
التاجي ----------------65
التراث ----------------23
الحارثية ---------------22
الحرية ----------------47
الخطيب ----------------3
الدورة ----------------117
الرحمانية --------------25
السيدية ---------------28
الشالجية --------------37
الشرطة الخامسة -------26
الشرطة الرابعة ---------25
الشعلة ---------------38
الصالحية------------- 19
الطارمية -------------29
الطوبجي -------------27
العامرية --------------28
العطيفية------------- 24
العلاوي --------------18
الغزالية --------------39
القادسية -------------24
الكاظمية -------------42
اللطيفية -------------23
المحمودية ------------92
المشاهدة------------ 20
المعالف-------------- 21
المكاسب -------------26
المنصور --------------44
المواصلات ------------27
النصر والسلام ---------23
الوشاش --------------22
اليرموك --------------24
اليوسفية -------------23
جكوك ---------------22
حي الجامعة----------- 27
حي الجهاد -----------48
حي الخضراء---------- 32
حي العامل -----------45
حي العدل ------------33
سبع البور ------------23
سويب ---------------25
سكنة جانب الرصافة ----1
محافظة ذي قار-------- 1
المجموع 1481
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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