صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الاصابات في جانب الكرخ توزعت وفق الأتي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012