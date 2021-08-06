4 حرائق في تجمعات إسرائيلية جراء بالونات حارقة من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت طواقم إطفاء إسرائيلية إن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة تسببت بحرائق في تجمعات إسرائيلية.

وذكرت طواقم الإسعاف، إن 4 حرائق اندلعت بعد ظهر الجمعة بينها 3 في غابة "كيسوفيم" والرابع في غابة "بئيري" وجميعها قريبة من حدود قطاع غزة، بسبب البالونات الحارقة التي تأتي من غزة.



وكانت طواقم الإطفاء والإنقاذ والإسعاف الإسرائيلية وصلت إلى المنطقة من أجل إخماد الحرائق.

وقالت صحيفة (الجروزاليم بوست) الإسرائيلية: " الحرائق الأربعة نجمت عن بالونات حارقة أطلقت من داخل قطاع غزة".

ولم تسجل طواقم الإسعاف الإسرائيلية أي إصابات نتيجة الحرائق.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق البالونات الحارقة.

كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الحرائق.

ولكن الجيش الإسرائيلي حذر في الأشهر الماضية من أن الحكومة الإسرائيلية سترد على البالونات الحارقة كما ترد على إطلاق الصواريخ.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل، لإعطاء جهود مصرية فرصة للنجاح لإعادة فتح المعابر.

وقال مصدر فلسطيني حينها لـ"الخليج 365": إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وقف فعاليات الأدوات الخشنة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة لمدة أسبوع بناء على جهود مصرية.

وذكر المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه إذا لم تعد إسرائيل الأمور إلى ما قبل 10 مايو/آيار الماضي (أي قبل التصعيد الأخير) لا سيما فتح معابر غزة، سيعاد إطلاق بالونات حارقة بكثافة أعلى.