القوات المشتركة تسحق تحركات حوثية في 8 جبهات بالحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكبدت مليشيات الحوثي اليوم الجمعة خسائر بشرية ومادية في 8 جبهات بالساحل الغربي جراء سلسلة خروقات وتحركات سحقتها القوات المشتركة .

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن المليشيات الحوثية كثفت هجماتها ودفعت بتعزيزات للتمركز في مواقع مستحدثة في جبهات شارع صنعاء ومربع الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة.



وسحقت القوات المشتركة محاولات المليشيات الحوثية الهجومية لتحقيق اختراقات ميدانية على خطوط التماس في جبهات الساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

وأكد الإعلام العسكري، أن وحدات القوات المشتركة المرابطة في خطوط النار تصدت للمليشيات وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي جنوب الحديدة شملت خروقات مليشيات الحوثي محاولات استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة بقصف من أسلحة متنوعة مواقع عسكرية جنوب غرب مدينة الدريهمي وشمال غرب مدينة حيس، وجنوب مدينة التحيتا.

وأشار الإعلام العسكري أنه سرعان ما تم إخماد مصادر النيران بقصف مركز، وتم تدمير جرافة تابعة للمليشيات ومصرع سائقها أثناء محاولته استحداث خنادق شرق منطقة الجبلية.

واستخدمت المليشيات الحوثية طائرة مسيرة هجومية في محاولة لاستهداف موقع عسكري في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه غير أنها فشلت في تحقيق أي إصابات في القصف.

وردت القوات المشتركة بضربات مركزة على أوكار للمليشيات في مناطق نائية شرق الجاح جنوب الحديدة محققة إصابات مباشرة.