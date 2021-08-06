اشتباكات مليشيات في غرب ليبيا بالأسلحة الثقيلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت اشتباكات بين مليشيات محلية في مدينة العجيلات غربي العاصمة الليبية طرابلس، ظهر الجمعة.

وأكدت مصادر محلية من مدينة العجيلات أن اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر اليوم الجمعة، بين مليشيات عائلتي الفهاره وأبناء بالنصر في منطقة الجديدة، ما أسفر عن وقوع إصابات.



ونوهت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365" بأن المليشيات تبادلت إطلاق الرصاص والقواذف الثقيلة والمتوسطة، وسط فزع للمواطنين المدنيين في المناطق السكنية.

وأضافت المصادر أن أصل الإشكال هو فوضى السلاح، حيث بادرت مجموعة 128 المسلحة التابعة لأبناء بالنصر، مساء الخميس، بالرماية بالرصاص العشوائي على شابين كانا يحملان السلاح أثناء مرورهما من بوابة أمنية، ما أدى لإصابتهما بشظايا بسيطة.

وأوضحت أن المليشياوي البارز وجدي ربع حاول التوسط لإنهاء المشكلة التي كانت بسيطة في بدايتها، عبر زيارة أبناء بالنصر إلا أنهم اختلفوا معه ومرافقه ميزو سعد الله، وتم تبادل إطلاق النار وأصيبا بإصابات خطيرة نقلا على إثرها لخارج المدينة.

أدت الواقعة لاندفاع مجموعة مسلحة للهجوم على مليشيا بالنصر، وتم تبادل إطلاق النار بين جميع المجموعات الموجودة بالمنطقة، خاصة مليشيات الفهارة وبالنصر وأبناء المشرقي.

ويستمر صراع المليشيات في الغرب الليبي للسيطرة على المزيد من مناطق النفوذ، خاصة مع فوضى السلاح.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.

ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.