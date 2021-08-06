تسريبات iphone 13.. معلومة جديدة متعلقة بالبطارية والكاميرا والمعالج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب موعد إطلاق iphone، تكثر التكهنات والتسريبات بشأن القدرات والمواصفات الجديدة التي ستزود بها شركة أبل هاتفها المرتقب.

التسريبات هذه المرة تأتي متعلقة ببطارية آيفون 13 وأيضا الكاميرا والمعالج.

كشفت تقارير "ZDNet" ، أن "آيفون 13" سيكون "أكثر سمكا قليلا"، وأن سعة البطارية في التشكيلة الجديدة، ستزيد بشكل كبير.

وحسب التسريبات، تخطط "أبل"، لزيادة سعة البطارية في التشكيلة الجديدة بشكل كبير، وترقيات جديدة من بينها إعدادات أفضل للكاميرا، ومعالج أسرع.

سعة البطارية

ويقول كاتب العمود التقني، أدريان كينغسلي هيوز، إنه علم أن سعة بطارية "iphone 13 Pro Max"، سترتفع من 3687 إلى 4352 أمبير، والنماذج الاحترافية والعادية من 2815، إلى 3095 أمبير.

وتابع: وحتى "آيفون 13 ميني" سيحصل على زيادة، من 2227 إلى 2406 أمبير، وذلك حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف، أن معالج الهاتف A15 سيقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.





ويتوقع هيوز، أن يتمتع "آيفون" الجديد بأفضل عمر للبطارية من الشركة حتى الآن.

وبالنظر إلى أن كل شيء آخر يتعلق بجهاز "آيفون 12"، من الكاميرا إلى الشاشة إلى الأداء، جيد جدا لدرجة أن التحسينات لن تكون ملحوظة، فإن عمر البطارية الأفضل سيكون نقطة بيع قوية بالفعل، ما يجذب كلا من المطورين والمتحولين إلى "آيفون" بدلا من "أندرويد".

الشحن العكسي

وكان هناك حديث عن أن النموذج الأكبر حجما كان لأن "أبل"، ستضيف إمكانات الشحن العكسي، ما يسمح للمالكين باستخدام هواتفهم لتشغيل الأجهزة الصغيرة مثل AirPods أو Air Tag.

ويصف هيوز، هذه الفكرة بأنها "غبية''، نظرا لمدى ضعف عمر البطارية الذي يعد بالفعل شكوى كبيرة بين مستخدمي "آيفون".

والآن، بعد أن اعتمدت آبل الشحن اللاسلكي بسهولة، هناك العديد من الخيارات لشحن هاتفك، وسماعات الرأس، والساعات ندون توصيل كابل في معدات الهاتف المحمول.

رقائق جديدة

وحتى لو لم يكن جهاز "آيفون"، التالي أكثر سمكا، وفقا لـ DigiTimes، يمكن للهاتف الاستفادة من رقائق الأجهزة السلبية المدمجة "IPD" الأقل سمكا، بدلا من مجموعة شرائح A15 المتوقعة، ما يترك مساحة أوسع للبطاريات الأكبر حجما.





وانتشرت التسريبات، حول "آيفون" التالي تقريبا منذ إطلاق نموذج 12 في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

نتوء أكبر للكاميرا

وفي يوليو/تموز 2021، نشرت الصور المسربة لجهاز يُزعم أنه "آيفون 13"، سيكون به نتوء أكبر للكاميرا مع عدسات موضوعة بشكل قطري، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور بزاوية عريضة ومكبرة.

وتشمل التسريبات الأخرى، حول الإصدار القادم، المتوقع في سبتمبر/أيلول المقبل 2021، على "نتوء" للكاميرا أكبر قليلا، وزوم تليفوتوغرافي 2.5x، وتحديث للعدسة فائقة الزاوية.

كاميرا iPhone 13

وذكرت" MacRumors"، أن كاميرا "آيفون 13" ستحتوي على فتحة f1.8.

وبالطبع، نظرا لأن "أبل"، لم تشارك أي مواصفات رسميا، فإن كل شيء يتعلق بـ "أيفون 13" هو مجرد تكهنات.





وتابعت: أن هذه التكهنات شملت الأسم، حيث وجد استطلاع أجراه موقع "SellCell" للهواتف المستعملة أن ما يقرب من 75% من المشاركين في الاستطلاع، يعتقدون أن أبل ستتجنب تصنيف هاتفها التالي برقم "13"، والذي يعتبر غير محظوظ في بعض الثقافات.

وأحد الأشياء التي اعتادت أبل القيام بها بشكل سنوي، هو تقديم ألوان جديدة لجهاز iPhone، حيث اقترح تقرير أن iPhone 13 Pro سيكون متاحًا باللون الأسود غير اللامع الجديد، إذ سيحل هذا اللون محل لون الجرافيت وسيكون أغمق بكثير، أقرب إلى الأسود الحقيقي بدلاً من الرمادي.

شاشة هواتف آيفون 13

من المتوقع أن يتوفر هاتف iPhone 13 بنفس أحجام الشاشات الثلاثة مثل آيفون 12، ومن المرجح أن يستخدم طراز iPhone 13 Pro تقنية عرض LTPO جديدة، والتي ستسمح لشركة أبل بتخفيض استخدام طاقة الشاشة، وسيضيف هذا معدلات تحديث للشاشة تصل إلى 120 هرتز في الثانية.