روسيا تحظر رسميا منظمات المعارض نافالني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت روسيا، الجمعة، رسميا منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني، على قائمة المنظمات المحظورة في البلاد.

ووفقا لهذه القائمة التي نشرت، الجمعة، على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الروسية، فقد انضم صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني ومكاتبه الإقليمية إلى حركة شهود يهوه والحزب البلشفي الوطني الروسي ومجموعة أخرى هي "جماعة الشيطان النبيلة".



ويعرف صندوق مكافحة الفساد بتحقيقاته المدوية حول نمط حياة النخب الروسية وعادة ما يوجه اتهامات لهم بالاختلاس، فيما تنظم مكاتب نافالني الإقليمية الاحتجاجات والحملات الانتخابية.

ومطلع يونيو/حزيران، صنفت محكمة في موسكو هذه المنظمات بوصفها "متطرفة" معتبرة أنها "نشرت عن قصد معلومات تحرض على الكراهية والعداء لممثلي السلطة"، وارتكبت أيضا "جرائم متطرفة".

وجاء هذا القرار بعد أشهر من الحملة التي أدت إلى سجن أليكسي نافالني (45 عاما) ونفي عدد من المسؤولين في حركته.

ونهاية يوليو/تموز، أعلن الجهاز الفدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور" أنه يريد حظر الحسابات على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بنافالني.

وعمدت السلطات في الآونة الأخيرة الى حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات للسلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسّع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية مدى 3 أيام بسبب جائحة كوفيد-19، من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول.